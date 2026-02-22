Il tifoso dello United senza pace: lo sfottò del Manchester City diventa virale

Il Manchester City di Pep Guardiola non sbaglia in casa contro il Newcastle e accorcia nuovamente la classifica, portandosi a -2 dall'Arsenal di Mikel Arteta , finora in testa alla classifica della Premier League . Anche a distanza, però, si accende il derby con i rivali del Manchester United, rappresentati sui social dal tifoso Frank Ilett , diventato celebre su Instagram con il soprannome di "The United Strand" e ancora "costretto" a non tagliarsi i capelli per via del pareggio che ha interrotto la striscia di vittorie della formazione di Carrick lo scorso 10 febbraio.

Manchester City, frecciata social al Manchester United

Il Manchester City centra la quinta vittoria consecutiva, tra coppa e campionato, e alimenta lo "sfottò" sui social nei confronti dei cugini dello United. "Cinque vittorie di fila, è ora di dare una sistemata", hanno scritto i Citizens su X, richiamando il claim "time for a trim" che era diventato virale sul profilo di Fran Ilett, dopo il quarto successo consecutivo dei Red Devils, fermati 12 giorni fa dal West Ham (1-1). "The United Strand", dopo oltre 500 giorni senza tagliare i capelli, dovrà ancora aspettare, ma intanto le cinque vittorie di fila le hanno messe a referto proprio i rivali del City.