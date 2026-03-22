Dove vedere Arsenal-Manchester City in tv e in chiaro: orario e probabili formazioni 

È il giorno di Arsenal-Manchester City. L'iconico stadio di Wembley (Londra) si prepara ad ospitare la finale che mette in palio il primo trofeo stagionale in Inghilterra: l'ambita Carabao Cup. Un confronto attesissimo, con il maestro Pep Guardiola che sfida l'allievo Mikel Arteta, che in Premier League sta nettamente prevalendo sui Citizens. Anche in Champions la musica è stata la stessa: Gunners ai quarti, Haaland e compagni a casa agli ottavi.