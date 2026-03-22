Dove vedere Arsenal-Manchester City in tv e in chiaro: orario e probabili formazioni
È il giorno di Arsenal-Manchester City. L'iconico stadio di Wembley (Londra) si prepara ad ospitare la finale che mette in palio il primo trofeo stagionale in Inghilterra: l'ambita Carabao Cup. Un confronto attesissimo, con il maestro Pep Guardiola che sfida l'allievo Mikel Arteta, che in Premier League sta nettamente prevalendo sui Citizens. Anche in Champions la musica è stata la stessa: Gunners ai quarti, Haaland e compagni a casa agli ottavi.
Arsenal-Manchester City, l'orario della finale di Coppa di Lega
Prima di lasciare spazio alla sosta dedicata alle nazionali, Arsenal e Manchester City si giocano l'edizione 2025/26 della Coppa di Lega nella splendida cornice del "Wembley Stadium" di Londra. Calcio d'inizio previsto per le ore 17:30. Riflettori puntati sul duello Gyokeres-Haaland, ma occhio al talento di calciatori come Eze e Semenyo.
Dove vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv
Arsenal-Manchester City sarà trasmessa in chiaro sul canale YouTube di Cronache Di Spogliatoio, che ha acquisito i diritti televisivi della finale di Carabao Cup. Per assistere al match comodamente in tv, basterà accedere all'app di YouTube attraverso una comune smart tv o la Home di SkyQ.
Arsenal-Manchester City, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su pc, smartphone e tablet, grazie alla diretta YouTube fornita dal canale "Cronache di Spogliatoio" a titolo gratuito. Potrete seguire la finale di Carabao Cup anche tramite la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Arteta e Guardiola
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Magalhanes, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All: Arteta.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Khusanov, Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland. All: Guardiola.
È il giorno di Arsenal-Manchester City. L'iconico stadio di Wembley (Londra) si prepara ad ospitare la finale che mette in palio il primo trofeo stagionale in Inghilterra: l'ambita Carabao Cup. Un confronto attesissimo, con il maestro Pep Guardiola che sfida l'allievo Mikel Arteta, che in Premier League sta nettamente prevalendo sui Citizens. Anche in Champions la musica è stata la stessa: Gunners ai quarti, Haaland e compagni a casa agli ottavi.
Arsenal-Manchester City, l'orario della finale di Coppa di Lega
Prima di lasciare spazio alla sosta dedicata alle nazionali, Arsenal e Manchester City si giocano l'edizione 2025/26 della Coppa di Lega nella splendida cornice del "Wembley Stadium" di Londra. Calcio d'inizio previsto per le ore 17:30. Riflettori puntati sul duello Gyokeres-Haaland, ma occhio al talento di calciatori come Eze e Semenyo.