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domenica 22 marzo 2026
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Arsenal
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Manchester City
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17:30
Carabao Cup - 22.03.2026
Wembley Stadium

TabellinoCalendarioClassifiche
Arsenal
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Manchester City

Arsenal-Manchester City diretta Carabao Cup: segui la finale tra Arteta e Guardiola LIVE

Appuntamento con la storia a Wembley tra i Gunners e gli Sky Blues: aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsArsenalManchester CityCarabao Cup
Aggiorna

Arsenal o Manchester City? Chi alzerà la Carabao Cup? Al Wembley Stadium è il giorno della finale tra i Gunners di Arteta e gli Sky Blues di Guardiola. In palio il trofeo vinto nella scorsa stagione dal Newcastle di Sandro Tonali, eliminato nel doppio confronto in semifinale proprio da Haaland e compagni. La capolista della Premier League si è invece guadagnata l'accesso all'ultimo atto della kermesse sbarazzandosi del Chelsea di Rosenior. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

16:33

Finale Carabao Cup, le formazioni ufficiali di Arsenal-Manchester City

Arsenal-Manchester City, le formazioni ufficiali.

ARSENAL (4-2-3-1): Kepa; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Trossard; Gyökeres. Allenatore: Arteta.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.

16:25

Donnarumma o Calafiori: chi alzerà la Carabao Cup?

I tifosi italiani sono spettatori interessati: chi alzerà la Carabao Cup tra Donnarumma e Calafiori?

16:20

Dove vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv e streaming

Dove vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

16:15

Finale Carabao Cup, alle 17:30 il fischio d'inizio di Arsenal-Manchester City

Scatta il conto alla rovescia per la finale di Carabao Cup tra Arsenal e Manchester City: alle 17:30 il calcio d'inizio della sfida tra gli uomini di Arteta e Guardiola.

Wembley Stadium - Londra

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