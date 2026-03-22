Arsenal-Manchester City diretta Carabao Cup: segui la finale tra Arteta e Guardiola LIVE

Arsenal o Manchester City? Chi alzerà la Carabao Cup? Al Wembley Stadium è il giorno della finale tra i Gunners di Arteta e gli Sky Blues di Guardiola. In palio il trofeo vinto nella scorsa stagione dal Newcastle di Sandro Tonali, eliminato nel doppio confronto in semifinale proprio da Haaland e compagni. La capolista della Premier League si è invece guadagnata l'accesso all'ultimo atto della kermesse sbarazzandosi del Chelsea di Rosenior. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.