Arsenal-Manchester City diretta Carabao Cup: segui la finale tra Arteta e Guardiola LIVE
Arsenal o Manchester City? Chi alzerà la Carabao Cup? Al Wembley Stadium è il giorno della finale tra i Gunners di Arteta e gli Sky Blues di Guardiola. In palio il trofeo vinto nella scorsa stagione dal Newcastle di Sandro Tonali, eliminato nel doppio confronto in semifinale proprio da Haaland e compagni. La capolista della Premier League si è invece guadagnata l'accesso all'ultimo atto della kermesse sbarazzandosi del Chelsea di Rosenior. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
16:33
Finale Carabao Cup, le formazioni ufficiali di Arsenal-Manchester City
Arsenal-Manchester City, le formazioni ufficiali.
ARSENAL (4-2-3-1): Kepa; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Trossard; Gyökeres. Allenatore: Arteta.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.
16:25
Donnarumma o Calafiori: chi alzerà la Carabao Cup?
I tifosi italiani sono spettatori interessati: chi alzerà la Carabao Cup tra Donnarumma e Calafiori?
16:20
Dove vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv e streaming
Dove vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO
16:15
Finale Carabao Cup, alle 17:30 il fischio d'inizio di Arsenal-Manchester City
Scatta il conto alla rovescia per la finale di Carabao Cup tra Arsenal e Manchester City: alle 17:30 il calcio d'inizio della sfida tra gli uomini di Arteta e Guardiola.