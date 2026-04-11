Arsenal ko a sorpresa contro il Bournemouth: decisivo Scott, finisce 1-2
LONDRA (INGHILTERRA) - Serviva una vittoria per fare uno scatto decisivo verso il titolo e invece l’Arsenal, a sorpresa, perde in casa contro il Bournemouth. Va detto che la squadra di Andoni Iraola arrivava all’Emirates Stadium da imbattuta da 11 giornate. E ora sono 12: questi tre punti fanno sperare nell’Europa. Arteta invece perde l’occasione per allungare e attenderà domani il Manchester City, impegnato contro il Chelsea e comunque lontano nove lunghezze (ma con due partite da recuperare). A segno nel pomeriggio Kroupi al 17' e Scott al 74'. Non basta ai Gunners il momentaneo pareggio di Gyokeres su rigore al 25’.
Arsenal-Bournemouth x-x: cronaca, tabellino e statistiche
Premier League, come cambia la classifica
La classifica continua a sorridere all’Arsenal, che mantiene un solido vantaggio di nove punti sul Manchester City. Un margine importante, ma non ancora definitivo, considerando che la squadra di Guardiola ha due partite in meno da recuperare, fattore che potrebbe riaprire la corsa nelle prossime settimane. Nella parte centrale della graduatoria, invece, sorride il Bournemouth, che grazie all’ultima vittoria sale a quota 45 punti. Un risultato che rilancia concretamente le ambizioni europee della squadra, ora distante appena tre lunghezze dal sesto posto occupato dal Chelsea. Una classifica corta e ancora tutta da scrivere, dove ogni punto può fare la differenza nella corsa alle competizioni europee.