Arsenal ko a sorpresa contro il Bournemouth: decisivo Scott, finisce 1-2

LONDRA (INGHILTERRA) - Serviva una vittoria per fare uno scatto decisivo verso il titolo e invece l’Arsenal, a sorpresa, perde in casa contro il Bournemouth. Va detto che la squadra di Andoni Iraola arrivava all’Emirates Stadium da imbattuta da 11 giornate. E ora sono 12: questi tre punti fanno sperare nell’Europa. Arteta invece perde l’occasione per allungare e attenderà domani il Manchester City, impegnato contro il Chelsea e comunque lontano nove lunghezze (ma con due partite da recuperare). A segno nel pomeriggio Kroupi al 17' e Scott al 74'. Non basta ai Gunners il momentaneo pareggio di Gyokeres su rigore al 25’.