Dove vedere Manchester City-Arsenal in tv? Dazn o Sky, orario
All'Etihad si decide la Premier League. Arriva l'Arsenal. Guardiola contro Arteta, maestro contro allievo. Il City ha 64 punti, sei in meno, ma anche una gara in meno, rispetto ai Gunners, che in settimana hanno festeggiato la qualificazione alla semifinale di Champions League.
Manchester City-Arsenal, l'orario
Manchester City-Arsenal andrà in scena oggi, domenica 19 aprile, alle ore 17:30 all'Etihad Stadium di Manchester.
Dove vedere Manchester City-Arsenal in diretta tv
Manchester City-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento è il 201.
Manchester City-Arsenal, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Guardiola e Arteta
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Silva, Rodri; Doku, Cherki, Semenyo; Haaland. Allenatore: Guardiola.
ARSENAL (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Havertz. Allenatore: Arteta
All'Etihad si decide la Premier League. Arriva l'Arsenal. Guardiola contro Arteta, maestro contro allievo. Il City ha 64 punti, sei in meno, ma anche una gara in meno, rispetto ai Gunners, che in settimana hanno festeggiato la qualificazione alla semifinale di Champions League.
Manchester City-Arsenal, l'orario
Manchester City-Arsenal andrà in scena oggi, domenica 19 aprile, alle ore 17:30 all'Etihad Stadium di Manchester.
Dove vedere Manchester City-Arsenal in diretta tv
Manchester City-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento è il 201.
Manchester City-Arsenal, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.