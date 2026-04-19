Manchester City-Arsenal diretta Premier: segui la sfida decisiva tra Guardiola e Arteta LIVE

Manchester City e Arsenal si giocano tantissimo all'Etihad Stadium. Nella gara valida per la trentatresima giornata di Premier League, si affrontano la seconda e la capolista del campionato inglese. La squadra di Guardiola è sorprendentemente a -6 dai Gunners a cinque giornate dalla fine del campionato, con anche una partita in meno. I Citizens possono riaprire in maniera clamorosa la corsa alla Premier League, dominata per larghissimi tratti dalla squadra di Arteta che ora rischia molto. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.