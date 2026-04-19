Manchester City-Arsenal diretta Premier: segui la sfida decisiva tra Guardiola e Arteta LIVE
Manchester City e Arsenal si giocano tantissimo all'Etihad Stadium. Nella gara valida per la trentatresima giornata di Premier League, si affrontano la seconda e la capolista del campionato inglese. La squadra di Guardiola è sorprendentemente a -6 dai Gunners a cinque giornate dalla fine del campionato, con anche una partita in meno. I Citizens possono riaprire in maniera clamorosa la corsa alla Premier League, dominata per larghissimi tratti dalla squadra di Arteta che ora rischia molto. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
16:40
La formazione ufficiale del Manchester City
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. All. Guardiola.
16:35
L'ultima "diavoleria" di Arteta
L'allenatore dei Gunners ne ha fatta un'altra delle sue prima della partita di Champions League contro lo Sporting: Arteta tira fuori i pennarelli in allenamento e i calciatori...
16:25
Dove vedere il big match di Premier in tv
In Premier League si decide una grande fetta del campionato all'Etihad Stadium: tutte le info e i canali per seguire Manchester City-Arsenal in tv e in streaming.
16:15
Manchester City-Arsenal, cresce l'attesa
Tutto pronto all'Etihad Stadium per il big match tra Manchester City e Arsenal, valida per la 33esima giornata di Premier League: fischio d'inizio in programma alle 17:30.