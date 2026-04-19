Everton-Liverpool 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Clamoroso a Birmingham: Abraham regala il tre punti all'Aston Villa al 93'!

Match incredibile al 'Villa Park' di Birmingham dove l'Aston Villa batte 4-3 il Sunderland al termine di una partita ricca di colpi di scena. Reduci dal trionfo ai quarti di finale di Europa League contro il Bologna, la formazione di Birmingham passa al 2' con Watkins, poi subisce il pari di Rigg al 9'. I padroni di casa premono sull'acceleratore e rimettono la freccia al 36' ancora con l'attaccante classe 1995 poi calano il tris a inizio ripresa con l'acuto di Rogers (46'). Il match sembra indirizzato ma nel finale accade l'impensabile: gli ospiti accorciano le distanze all'86' con Hume poi, un minuto dopo, ristabiliscono la parità con il guizzo di Isidor, su assist dell'ex Roma Le Fée. Quando il pari sembra ormai scritto arriva il gol decisivo di un ex giallorosso, Tammy Abraham, che fa esplodere il Villa Park al 93', servito da un'altra vecchia conoscenza romanista, Lucas Digne. Tre punti chiave per Unai Emery che aggancia il Manchester United al terzo posto, a quota 58 punti. Pesante ko invece per i 'Black Cats' di mister Le Bris che, nonostante il rovescio di Birmingham, restano ancora in corsa per l'Europa: biancorossi ora 11° a 46 punti, a sole due lunghezze di ritardo dal sesto posto occupato da Chelsea, Brentford e Bournemouth.

Aston Villa-Sunderland 4-3: cronaca, tabellino e statistiche

Il Nottingham Forest 'vede' la salvezza: Gibbs-White travolge il Burnley con una tripletta da sogno

Vittoria di importanza capitale anche per il Nottingham Forest che supera 4-1 in rimonta il Burnley e vola a +5 sul Tottenham di De Zerbi, terzultimo in classifica. Primo tempo complicato per i padroni di casa, con i 'Clarets' che gelano il 'City Ground' al tramonto del primo tempo grazie al gol di Flemming in pieno recupero (47' p.t.). Nella ripresa però la musica cambia e sale in cattedra Gibbs-White: il centrocampista dei 'Reds' di Nottingham, classe 2000, segna tre gol in un quarto d'ora (62', 69' e 77') e spazza via gli ospiti che subiscono anche il 4-1 negli ultimi istanti di gara, firmato Igor Jesus (98'). Forest ora 16° a 36 punti, Burnley penultimo a 20 e sempre più vicino alla retrocessione in Championship.

Nottingham Forest-Burnley 4-1: cronaca, tabellino e statistiche