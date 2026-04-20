Tiago Pinto ha scelto Marco Rose come nuovo allenatore del Bournemouth, è ufficiale

Il Bournemouth ha scelto Marco Rose . Sarà il nuovo manager delle Cherries, una volta chiuso il ciclo Andoni Iraola . L'allenatore spagnolo, infatti, ha annunciato nei giorni scorsi che saluterà il club rossonero al termine del campionato, ritenendosi "orgoglioso" per il record assoluto di punti conquistati in Premier League (56) nella scorsa stagione. L'ex Roma Tiago Pinto ha così deciso di puntare sul tecnico tedesco, con un passato sulle panchine di Lipsia e Borussia Dortmund.

Bournemouth, Marco Rose sarà il nuovo allenatore: l'annuncio ufficiale

Il Bournemouth, ai margini della zona Europa in Premier League con 48 punti all'attivo, ha annunciato così l'ingaggio di Marco Rose come nuovo manager della prima squadra maschile in vista della prossima stagione sportiva: "L'AFC Bournemouth è lieto di confermare la nomina di Marco Rose a nuovo allenatore del club con un contratto triennale, che avrà inizio al termine della stagione 2025/26. L'obiettivo immediato del club - ha sottolineato la società nella nota ufficiale - rimane quello di concludere la stagione in corso nel miglior modo possibile, con i giocatori e lo staff che continuano a dimostrare il massimo impegno per ottenere risultati positivi e consolidare l'attuale serie di 13 partite senza sconfitte. Tutto lo staff dell'AFC Bournemouth non vede l'ora di dare il benvenuto a Marco al Vitality Stadium, quando inizierà il suo incarico di allenatore in estate".