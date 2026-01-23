Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tiago Pinto, per gli spagnoli è il nuovo Re Mida del calcio: "A Roma non avevo una vita" © LAPRESSE

Tiago Pinto, per gli spagnoli è il nuovo Re Mida del calcio: "A Roma non avevo una vita"

L'ex direttore sportivo, ora al Bornemouth, ricorda la sua esperienza nella capitale. E su Mourinho...
2 min

In Spagna è stato definito come il nuovo Re Mida del calcio. Tiago Pinto, dopo l'esperienza alla Roma, si è rimesso in gioco con il Bornemouth: ha recentemente chiuso la cessione di Semenyo al Manchester City (operazione da 72 milioni di euro), ha acqusitato Toth (soffiandolo alla Lazio) e sta portando a termine altre operazioni. In una lunga intervista concessa a Marca, ha ricordato la sua avventura nella capitale. "Non dimenticherò mai il giorno in cui me ne sono andato. È stato strano. Vuoi andartene, ma dall'altro lato speri che non accada . Avevo bisogno di andarmene perché non avevo una vita. Lavoravo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Avevo anche l'obiettivo di costruire una carriera internazionale e di lavorare in diversi paesi".

Tiago Pinto e la Roma

Pinto ricorda i risultati ottenuti con il club giallorosso: "Penso che avessimo una squadra capace di fare di più in Serie A, ma in Europa abbiamo fatto molto bene . Abbiamo raggiunto le semifinali di Europa League con Paulo Fonseca il primo anno, il secondo anno abbiamo vinto la Conference con Mourinho e il terzo anno abbiamo perso la finale di Europa League contro il Siviglia". Tiago Pinto dedica parole al miele per Mourinho: "Roma è una città molto passionale, ma è difficile unire tutti attorno a un obiettivo comune, e Mourinho ci è riuscito". Oggi lo Special One allena il Benfica. "Non mi ha sorpreso perché lo conosco e sapevo che voleva tornare ad allenare il Benfica. Mi sembra una situazione naturale: il club più grande per il più grande allenatore".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Tiago Pinto e l'addio alla RomaVenturino sbarca a Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS