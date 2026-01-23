Tiago Pinto, per gli spagnoli è il nuovo Re Mida del calcio: "A Roma non avevo una vita"

In Spagna è stato definito come il nuovo Re Mida del calcio. Tiago Pinto, dopo l'esperienza alla Roma, si è rimesso in gioco con il Bornemouth: ha recentemente chiuso la cessione di Semenyo al Manchester City (operazione da 72 milioni di euro), ha acqusitato Toth (soffiandolo alla Lazio) e sta portando a termine altre operazioni. In una lunga intervista concessa a Marca, ha ricordato la sua avventura nella capitale. "Non dimenticherò mai il giorno in cui me ne sono andato. È stato strano. Vuoi andartene, ma dall'altro lato speri che non accada . Avevo bisogno di andarmene perché non avevo una vita. Lavoravo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Avevo anche l'obiettivo di costruire una carriera internazionale e di lavorare in diversi paesi".