L'Arsenal batte il West Ham con il brivido e consolida il primo posto: ora il City è a -5
Nel sabato della trentaseiesima giornata di Premier League l'Arsenal vince con il brivido una partita pesantissima per la corsa al titolo. I Gunners infatti si impongono per 1-0 in casa del West Ham, in piena lotta per non retrocedere, e si portano momentaneamente a cinque lunghezze dal Manchester City, che mercoledì dovrà recuperare la partita con il Crystal Palace.
Arsenal, vittoria col brivido contro il West Ham
Decisivo nel finale il gol di Trossard (83'), anche se in pieno recupero succede di tutto. Wilson segna la rete del pareggio al 95', ma il Var richiama l'arbitro al monitor: nell'azione Raya, portiere dell'Arsenal, esce male anche per un braccio largo di Pablo Felipe e dopo aver revisionato il contatto, il direttore di gara annulla la rete.
Premier League, altri tre pareggi questa domenica
Nelle altre tre partite, invece, solo pareggi, il primo tra Burnley e Aston Villa. La squadra di Michael Jackson, già retrocessa, strappa un punto (2-2) alla finalista di Europa League allenata da Unai Emery. Stesso risultato, invece, per la finalista di Conference, il Crystal Palace: davanti ai propri tifosi arriva un 2-2 contro l'Everton, tra gli altri a segno anche l'ex Udinese Beto. Solo 1-1, infine, tra il Nottingham Forest, appena eliminato in Europa League proprio dall'Aston Villa e il Newcastle di Tonali. Succede tutto nel secondo tempo con Anderson (88'), che risponde a Barnes (74').