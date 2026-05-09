Gravenberch chiama, Fernandez risponde: Liverpool e Chelsea si dividono la posta in palio

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Si chiude con un pareggio, 1-1, la sfida tra Liverpool e Chelsea, le due grandi deluse della Premier League 2025/26. Nel match di Anfield Road, valido per la 36esima giornata della massima serie inglese, va sicuramente meglio ai 'Blues' che riescono finalmente a interrompere la serie horror di sei sconfitte consecutive. L'1-1 finale potrebbe costare il quarto posto alla formazione di Slot che rischia il sorpasso a opera dell'Aston Villa (domani, domenica 10 maggio, Villans - finalisti in Europa League - attesi a Turf Moor dal Burnley). I Reds (con Chiesa in campo soltanto al 77' e l'infortunato Leoni ancora assente) passano subito in vantaggio grazie alla rete di Gravenberch al 6', il pareggio degli ospiti lo mette a segno Enzo Fernandez al 35': un gol che permette al tecnico ad interim dei londinesi, Calum McFarlane, di conquistare il primo punto della sua gestione in Premier League. L'1-1 di Anfield Road consente ai Reds di salire a quota 59 punti e di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League mentre il Blues sono noni a 49.