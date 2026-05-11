Solo pari con il Leeds: il Tottenham spreca il match-point salvezza
Nel monday night di Premier League è 1-1 tra Tottenham e Leeds, un'occasione clamorosa sprecata dalla squadra di De Zerbi, che era anche passata in vantaggio e che in caso di successo avrebbe ipotecato la salvezza. Che invece resta tutta ancora da conquistare, con il West Ham che resta distante due soli punto.
Tel illude, Calvert-Lewin firma la beffa
Le aspettative erano tutte per il Tottenham contro un Leeds già salvo e con la carica di due vittorie esterne consecutive e del pubblico di casa. Eppure la squadra di De Zerbi finisce per farsi paralizzare dalla paura di non farcela e per sprecare un preziosissimo match-point salvezza. A rompere l'incantesimo è però Tel, con una gran conclusione che sblocca il risultato al 50', ma al 74' arriva il pari ospite con Calvert-Lewin, freddo dal dischetto, dopo il fallo su Ampadu. Una doccia gelata per gli Spurs che poi non riescono neanche a sfruttare i 13' minuti di recupero concessi dal direttore di gara.
Tottenham-Leeds 1-1: cronaca, tabellino e statistiche