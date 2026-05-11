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lunedì 11 maggio 2026
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Solo pari con il Leeds: il Tottenham spreca il match-point salvezza

Nel monday night di Premier League, la squadra di De Zerbi perde una grande occasione di staccare il West Ham, facendosi raggiungere sull'1-1
2 min
TagsPremier LeagueTottenhamLeeds

Nel monday night di Premier League è 1-1 tra Tottenham e Leeds, un'occasione clamorosa sprecata dalla squadra di De Zerbi, che era anche passata in vantaggio e che in caso di successo avrebbe ipotecato la salvezza. Che invece resta tutta ancora da conquistare, con il West Ham che resta distante due soli punto.

Premier League, la classifica

Tel illude, Calvert-Lewin firma la beffa

Le aspettative erano tutte per il Tottenham contro un Leeds già salvo e con la carica di due vittorie esterne consecutive e del pubblico di casa. Eppure la squadra di De Zerbi finisce per farsi paralizzare dalla paura di non farcela e per sprecare un preziosissimo match-point salvezza. A rompere l'incantesimo è però Tel, con una gran conclusione che sblocca il risultato al 50', ma al 74' arriva il pari ospite con Calvert-Lewin, freddo dal dischetto, dopo il fallo su Ampadu. Una doccia gelata per gli Spurs che poi non riescono neanche a sfruttare i 13' minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

Tottenham-Leeds 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

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