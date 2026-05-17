Premier League, vince il Manchester United. West Ham a un passo dalla retrocessione

Nella domenica della penultima giornata di Premier League il Newcastle ha battuto per 3-1 il West Ham , che ora è sempre più a rischio retrocessione. Gli Hammers sono infatti al terzultimo posto a 36 punti con solo una partita da giocare e a due lunghezze dal Tottenham che però deve scendere in campo ancora due volte. In caso di vittoria contro il Chelsea , la squadra di De Zerbi sarebbe salva.

West Ham a un passo dalla retrocessione

Il West Ham è a un passo dalla retrocessione in Championship. La squadra di Espirito Santo ha perso per 3-1 contro il Newcastle. A decidere la partita una doppietta di Osula e la rete di Woltemade. Per gli Hammers, invece, in gol Castellanos. La retrocessione potrebbe già arrivare domani, 18 maggio, in caso di successo del Tottenham nella gara contro il Chelsea.

Premier League, vincono United e Sunderland

Torna a vincere anche il Manchester United, che dopo il pareggio senza reti con il Sunderland, batte 3-2 il Nottingham Forest all'Old Trafford e conferma il terzo posto in classifica. Per i Red Devils a segno Shaw (5'), Cunha (55') e Mbeumo (76'). Tre gol, ma in trasferta, per il Sunderland, che si impone 3-1 sull'Everton dopo essere passato in svantaggio: alla rete di Rohl (43'), rispondono Brobbey (59'), Le Fee (91') e Isidor (90').

Il Leeds vince al 96'

Il Brentford, ottavo in classifica, pareggia per 2-2 contro il Crystal Palace. Una doppia rimonta per i padroni di casa, con una doppietta di Ouattara che ha recuperato quelle di Sarr e di Wharton. Il Leeds United vince di misura contro il Brighton: decisivo il gol di Calvert-Lewin al 96' in pieno recupero. Il Wolverhampton già retrocesso, invece, pareggia con il Fulham (1-1).