Calafiori stregato da Dowman: "La prima volta che lo vedi in campo..."

"Il gol di Dowman è il miglior momento della stagione finora. Almeno in Premier League, di sicuro". Tutto il mondo pazzo di Max Dowman , stella nascente dell' Arsenal di Mikel Arteta . Compreso Riccardo Calafiori , che si è espresso così sul sedicenne compagno di squadra che è andato a bersaglio contro l'Everton in campionato . Calafiori ha spiegato: "La prima volta che lo vedi in campo sei piuttosto curioso perché pensi che sia così giovane... Ma allo stesso tempo è così maturo in campo. Può migliorare in molte cose, ma è un talento. Lo si vede".

Arsenal, Calafiori su Dowman: "Dobbiamo lasciarlo tranquillo"

Calafiori sa bene cosa vuol dire il peso delle aspettative per un giovane e ha le idee chiare su cosa serva a Dowman, ora più che mai, mentre tutte le luci sono proiettate su di lui: "Penso che dobbiamo lasciarlo tranquillo e cercare di non parlare troppo di lui, perché ha tutto. Penso che fossimo tutti felici. Siamo corsi verso i tifosi, è stata quasi una lotta con loro, in senso buono ovviamente, in modo positivo. Lo ribadisco, penso sia stato forse il miglior momento della stagione finora, almeno in Premier League, di sicuro".