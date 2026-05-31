Arsenal ko, in Inghilterra partono gli sfottò: la foto del Chelsea e le parole di Ferguson

Sconfitto e stuzzicato. L'Arsenal si è arreso ai rigori nella finale di Champions League contro il Psg e le reazioni per la sconfitta dei Gunners non sono mancate. Proprio mentre si concludeva la sfida alla Puskas Arena, il Chelsea , rimasto l'unica squadra londinese ad aver vinto la Coppa dalle grandi orecchie, ha postato un link per acquistare i biglietti per il tour guidato alla sua sala dei trofei. Scegliendo come foto copertina il trofeo sfuggito agli uomini di Arteta . "Venite a visitare la sala dei trofei di Londra" , il testo scelto a corredo dello scatto che ha scatenato le ironie dei supporters dei Blues su X.

Ferguson scrive ad Al-Khelaifi e critica l'Arsenal: "Squadra noiosa"

E se nel post del Chelsea non c'era nessun riferimento diretto all'Arsenal, ha tirarlo in ballo in maniera inequivocabile è stato invece criticato apertamente da Sir Alex Ferguson, vincitore per due volte della Champions League, nel 1999 e nel 2008.

Come riportato da L'Equipe, l'allenatore scozzese ha scritto un messaggio ad Al-Khelaifi, presidente del Psg: "Nasser, sono Alex Ferguson. Complimenti, è stata una serata difficile per te, ma hai giocato contro una squadra noiosa che non ha fatto altro che difendersi. Goditi le vacanze, te le meriti". Insomma, pochi giri di parole e una stoccata severa all'Arsenal.