Psg-Arsenal diretta: finale Champions League, segui la sfida di Budapest LIVE

BUDAPEST - Il Psg per uno storico bis, l'Arsenal per una rivincita attesa da 20 anni. Il derby spagnolo in panchina tra Luis Enrique e Arteta, la sfida tra Francia e Spagna per il predominio europeo (chissà se anche Mondiale, tra poche settimane) e la sfida spot del collettivismo sono solo alcuni dei temi che presentano la finale di Budapest. In palio la tanto ambita Champions League, che il calcio italiano ormai vede come un'utopia. Segui la partita in diretta con noi:
18:15
13' - Psg, primo tentativo con Fabian Ruiz
La squadra di Luis Enrique cerca di reagire subito, ma il diagonale dell'ex Napoli è senza tante pretese e si perde sul fondo.
18:08
6' - Havertz sblocca subito: Arsenal in vantaggio
Rimpallo fortunato sulla sinistra del centrocampo, il tedesco si invola verso la porta e con un sinistro potente sul primo palo sorprende Safonov. Davvero un brutto inizio per il Psg.
18:02
1' - Inizia la finale
Arriva il calcio d'inizio, si parte in un bellissimo clima di festa.
17:45
Terza finale per il Psg, Arsenal al secondo tentativo
I francesi sono alla terza finale della loro storia: la prima persa nel 2020 contro il Bayern Monaco, la seconda stravinta lo scorso anno contro l'Inter. Per la squadra inglese, invece, arriva la possibilità di rifarsi dopo la bruciante sconfitta del 2006 contro il Barcellona di Ronaldinho.
17:30
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17:15
Chi è l'arbitro di Psg-Arsenal
Daniel Siebert è l'arbitro tedesco designato per dirigere la finale di Champions League
alla Puskas Arena di Budapest. Assistenti: Jan Seidel e Rafael Foltyn. IV Ufficiale: Sandro Scharer. VAR: Bastian Dankert. Tutte le curiosità sulla partita
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17:00
Psg-Arsenal: le formazioni ufficiali
PSG (4-3-3):
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Nevers, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
ARSENAL (4-2-3-1):
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Kelly; Odegaard, Saka, Trossard; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta
Puskas Arena, Budapest