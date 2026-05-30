Psg-Arsenal diretta: finale Champions League, segui la sfida di Budapest LIVE

BUDAPEST - Il Psg per uno storico bis, l'Arsenal per una rivincita attesa da 20 anni. Il derby spagnolo in panchina tra Luis Enrique e Arteta, la sfida tra Francia e Spagna per il predominio europeo (chissà se anche Mondiale, tra poche settimane) e la sfida spot del collettivismo sono solo alcuni dei temi che presentano la finale di Budapest. In palio la tanto ambita Champions League, che il calcio italiano ormai vede come un'utopia. Segui la partita in diretta con noi: