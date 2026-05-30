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sabato 30 maggio 2026
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PSG
PSG
    Arsenal
    Arsenal
    • 6'K. Havertz (ass. : L. Trossard)
    0 - 1
    25' 1° tempo
    Champions League - 30.05.2026
    Puskás Aréna

    Arbitro Daniel Siebert
    TabellinoCalendarioClassifiche
    PSG
    0 - 1
    25' 1° tempo
    Arsenal

    Psg-Arsenal diretta: finale Champions League, segui la sfida di Budapest LIVE

    I francesi per uno storico bis, gli inglesi per una rivincita attesa da 20 anni. In palio la coppa più ambita, che il calcio italiano ormai vede come un'utopia
    Daniele Liberati
    4 min
    Aggiorna

    BUDAPEST - Il Psg per uno storico bis, l'Arsenal per una rivincita attesa da 20 anni. Il derby spagnolo in panchina tra Luis Enrique e Arteta, la sfida tra Francia e Spagna per il predominio europeo (chissà se anche Mondiale, tra poche settimane) e la sfida spot del collettivismo sono solo alcuni dei temi che presentano la finale di Budapest. In palio la tanto ambita Champions League, che il calcio italiano ormai vede come un'utopia. Segui la partita in diretta con noi:

    18:15

    13' - Psg, primo tentativo con Fabian Ruiz 

    La squadra di Luis Enrique cerca di reagire subito, ma il diagonale dell'ex Napoli è senza tante pretese e si perde sul fondo.

    18:08

    6' - Havertz sblocca subito: Arsenal in vantaggio 

    Rimpallo fortunato sulla sinistra del centrocampo, il tedesco si invola verso la porta e con un sinistro potente sul primo palo sorprende Safonov. Davvero un brutto inizio per il Psg.

    18:02

    1' - Inizia la finale

    Arriva il calcio d'inizio, si parte in un bellissimo clima di festa.

    17:45

    Terza finale per il Psg, Arsenal al secondo tentativo

    I francesi sono alla terza finale della loro storia: la prima persa nel 2020 contro il Bayern Monaco, la seconda stravinta lo scorso anno contro l'Inter. Per la squadra inglese, invece, arriva la possibilità di rifarsi dopo la bruciante sconfitta del 2006 contro il Barcellona di Ronaldinho.

    17:30

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    17:15

    Chi è l'arbitro di Psg-Arsenal

    Daniel Siebert è l'arbitro tedesco designato per dirigere la finale di Champions League alla Puskas Arena di Budapest. Assistenti: Jan Seidel e Rafael Foltyn. IV Ufficiale: Sandro Scharer. VAR: Bastian Dankert. Tutte le curiosità sulla partita.

    17:00

    Psg-Arsenal: le formazioni ufficiali

    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Nevers, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
    ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Kelly; Odegaard, Saka, Trossard; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta
    Puskas Arena, Budapest

    © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

    Da non perdere

    Psg-Arsenal in diretta

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