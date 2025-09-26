Infortunio Leoni, Slot senza giri di parole: "Dovrà stare fuori un anno"

"Si è rotto il legamento crociato anteriore e questo significa che dovrà stare fuori per un anno". Così Arne Slot in conferenza stampa su Giovanni Leoni. Lo scorso martedì sera il diciottenne difensore ex Parma ha debuttato con il Liverpool in Carabao Cup contro il Southampton, rimanendo vittima di un infortunio all'81' minuto di gioco.
Slot su Leoni: "Ha ancora molti anni di carriera davanti a sé"
Alla vigilia della sfida di Premier League in trasferta con il Crystal Palace, Slot si è sforzato di provare a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Essere così giovane, arrivare in un nuovo Paese e giocare così bene alla prima partita, è molto difficile vedere il lato positivo. Non c'è mai un lato positivo in queste circostanze, ma si cerca sempre di trovarne uno. Leoni è ancora così giovane e ha ancora molti anni davanti a sé dopo essersi ripreso da un infortunio terribile come questo".
Infortunio Leoni, Slot: "Van Dijk e Gomez esempi positivi"
A Slot è stato chiesto se sarà utile, per Leoni, avere il supporto dei compagni di squadra del Liverpool che si sono ripresi da infortuni simili e hanno dimostrato che è possibile tornare allo stesso livello di prima: "Penso che quest'ultima cosa aiuti sicuramente e ne abbiamo alcuni esempi con van Dijk e Gomez. E ce ne sono molti altri in tutto il mondo. Ecco perché ho detto che l'aspetto positivo è che ha ancora 18 anni, quindi ha ancora molto tempo davanti a sé. Se ti fai un infortunio del genere quando sei vicino al ritiro, forse le cose diventano molto più difficili. Ma in entrambe le situazioni è tutt'altro che ideale. Penso che la cosa principale e più importante siano i chirurghi che eseguiranno l'intervento, poi in secondo luogo quelli che si occuperanno della convalescenza e della riabilitazione. Ma è sempre bello se puoi farlo in un ambiente con giocatori che hanno vissuto anche loro questa esperienza, possono darti la giusta energia, magari in certi momenti. Penso che i nostri giocatori abbiano già dimostrato negli ultimi due giorni molta solidarietà nei suoi confronti e non smetteranno di farlo anche l'anno prossimo".
Chiesa in lista Champions
Dopo l'infortunio di Leoni, il Liverpool ha modificato la lista Champions League, inserendo Federico Chiesa. Ad annunciarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicto ufficiale: "Arne Slot ha confermato che Federico Chiesa sarà aggiunto alla nostra rosa di Champions League per l’attuale fase a gironi". Chiesa, che ha vinto il premio MVP nella partita di Carabao Cup nella quale Leoni si è infortunato, era inizialmente stato escluso dalla lista, suscitando qualche polemica tra i tifosi.