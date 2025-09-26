Infortunio Leoni, Slot senza giri di parole: "Dovrà stare fuori un anno"

Slot su Leoni: "Ha ancora molti anni di carriera davanti a sé"

Alla vigilia della sfida di Premier League in trasferta con il Crystal Palace, Slot si è sforzato di provare a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Essere così giovane, arrivare in un nuovo Paese e giocare così bene alla prima partita, è molto difficile vedere il lato positivo. Non c'è mai un lato positivo in queste circostanze, ma si cerca sempre di trovarne uno. Leoni è ancora così giovane e ha ancora molti anni davanti a sé dopo essersi ripreso da un infortunio terribile come questo".

Infortunio Leoni, Slot: "Van Dijk e Gomez esempi positivi"

A Slot è stato chiesto se sarà utile, per Leoni, avere il supporto dei compagni di squadra del Liverpool che si sono ripresi da infortuni simili e hanno dimostrato che è possibile tornare allo stesso livello di prima: "Penso che quest'ultima cosa aiuti sicuramente e ne abbiamo alcuni esempi con van Dijk e Gomez. E ce ne sono molti altri in tutto il mondo. Ecco perché ho detto che l'aspetto positivo è che ha ancora 18 anni, quindi ha ancora molto tempo davanti a sé. Se ti fai un infortunio del genere quando sei vicino al ritiro, forse le cose diventano molto più difficili. Ma in entrambe le situazioni è tutt'altro che ideale. Penso che la cosa principale e più importante siano i chirurghi che eseguiranno l'intervento, poi in secondo luogo quelli che si occuperanno della convalescenza e della riabilitazione. Ma è sempre bello se puoi farlo in un ambiente con giocatori che hanno vissuto anche loro questa esperienza, possono darti la giusta energia, magari in certi momenti. Penso che i nostri giocatori abbiano già dimostrato negli ultimi due giorni molta solidarietà nei suoi confronti e non smetteranno di farlo anche l'anno prossimo".

Chiesa in lista Champions

Dopo l'infortunio di Leoni, il Liverpool ha modificato la lista Champions League, inserendo Federico Chiesa. Ad annunciarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicto ufficiale: "Arne Slot ha confermato che Federico Chiesa sarà aggiunto alla nostra rosa di Champions League per l’attuale fase a gironi". Chiesa, che ha vinto il premio MVP nella partita di Carabao Cup nella quale Leoni si è infortunato, era inizialmente stato escluso dalla lista, suscitando qualche polemica tra i tifosi.