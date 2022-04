Fernandinho avvisa il Real: "Andremo a Madrid per vincere"

ROMA - Nonostante la vittoria per 4-3 ottenuta ieri all'Etihad nella sfida di andata delle semifinali della Champions League, il Manchester City - nel ritorno in programma tra una settimana a Madrid contro il Real - non cambierà tattica e cercherà di attaccare ancora la squadra di Ancelotti. Lo ha detto il brasiliano Fernandinho, tra i protagonisti della supersfida di ieri. I Citizens sono consci del fatto che il Real ha già saputo eliminare in rimonta il Paris Saint-Germain e il Chelsea. "Andremo lì per cercare di vincere la partita - ha detto il 36enne nazionale brasiliano -, cercando di giocare come stiamo facendo finora. Cercheremo di tenere la palla il più possibile, di creare occasioni, di far loro male il più possibile e ovviamente essere un po' più intelligenti, difendere meglio e non concedere alcuna occasione".