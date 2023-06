City o Real? Guardiola è chiaro sul futuro di Mbappé: "Lo sanno tutti..."

Dopo aver rassicurato, parzialmente, i tifosi del Psg ammettendo: " Resto, in un anno può cambiare tutto ", il futuro di Mbappé continua a rimanere un'incognita. Il gioiello dei parigini ancora non ha rinnovato il contratto e sulle sue tracce c'è il Real Madrid di Florentino Perez disposto a fare follie per garantirsi le prestazioni di una delle stelle più luminose del calcio europeo. A fronte di ciò ha parlato il "tecnico del Treble", Guardiola , che si è espresso al Legends Trophy del Golf riguardo al destino di Kylian .

Le parole di Guardiola sul futuro di Mbappé

Guardiola è chiaro: il Manchester City non si unirà alla corsa a Mbappé. Se è un semplice depistaggio o se è la realtà lo dirà solo il tempo, ciò che è certo per il momento sono le parole del tecnico spagnolo che ha ammesso al Legends Trophy del Golf: “Non ci proveremo per Mbappé, lo sanno tutti in quale società vuole andare".