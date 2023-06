"Real Madrid, il piano per prendere Mbappé: Zidane sarà fondamentale"

Zidane al Real in ottica Mbappé

L'ex Juve è ancora senza panchina dopo il periodo d'oro proprio al Real Madrid. Tante le voci sul suo conto ma nessun accordo concreto. Perciò Florentino Perez, stando a quanto riportato da AS, vorrebbe offrire all'ex Juve un posto nella dirigenza del club per fare da gancio e convincere Mbappé a giocare al Bernabeu già dalla prossima stagione.

Real, l'influenza di Zidane

I rapporti tra il presidente e Zidane non erano dei migliori quando il francese aveva lasciato la panchina dicendo che non riceveva la fiducia di cui aveva bisogno. Il tempo ha rimesso in carreggiata le relazioni e, nonostante abbia lasciato la panchina nel 2021, ha ancora una forte influenza sulla rosa. Basti pensare ai vari Camavinga, Tchouameni e l'ultimo Bellingham che hanno deciso di accettare l'offerta del Real anche per la sua opinione.