Mbappé, la frase sorprendente sul futuro: "Non pensavo uccidesse qualcuno"

PARIGI - Continua a far discutere la situazione di stallo tra Kylian Mbappé e il Psg , che appare ancora molto complicata. L'attaccante vuole rispettare la scadenza del suo contratto senza rinnovare, il club francese non vuole perderlo a zero . La telenovela va avanti, tra riunioni, videochiamate e ora anche delle nuove dichiarazioni di Mbappé.

Mbappé: "Ho una sola opzione"

L'attaccante del Psg ha infatti parlato in conferenza stampa come capitano della Francia, alla vigilia della partita contro Gibilterra. Non sono mancate, infatti, domande sul suo futuro, sul quale Mbappé ha risposto così: “Al momento ho solo un'opzione: restare al PSG. Ho intenzione di giocare lì all'inizio della prossima stagione. Macron non avrà alcun impatto sul mio futuro. Lui spera che io resti al PSG e io voglio restare, quindi siamo sulla stessa linea. La lettera? Non sapevo che potesse uccidere qualcuno. È solo una lettera. Non mi interessano le reazioni. Onestamente non pensavo di offendere nessuno. Ho solo inviato una lettera. Le persone possono parlare, criticare: so perché faccio quello che faccio e perché dico quello che dico. Le persone non hanno tutte le informazioni”.

Mbappé: "Rinnovo? Non c'è niente da spiegare"

Il numero 10 della Nazionale francese ha poi concluso evitando la domanda sul rinnovo: "Resterò senza rinnovare? Non c'è niente da spiegare. Ho inviato una lettera ma è stato tempo fa, non durante la pausa per le nazionali. Non c'è bisogno di spiegare perché. Ho le mie ragioni. La mia unica opzione ora è restare al PSG, l'ho già detto".