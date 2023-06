Mbappé e la frase sul futuro al Psg: "Resto, in un anno può cambiare tutto"

PARIGI (FRANCIA) - Continua a far discutere la situazione tra il Psg e Kylian Mbappé . L'attaccante francese ha infiammato il mercato annunciando di non voler esercitare l'opzione per rinnovare il suo contratto , insistendo però che rimarrà al club parigino fino alla scadenza nel 2024 . Continuano frasi e dichiarazioni, con Mbappé che ha ribadito nuovamente la sua posizione stavolta in una breve intervista a Telefoot .

Mbappé sul Psg: "Io resto, ma..."

L'attaccante, attualmente impegnato con la sua Francia per le qualificazioni a Euro2024, ha insistito sulla sua permanenza, aggiungendo però una frase ambigua sul futuro: "Andrò via alla scadenza del contratto nel 2024? Io ora penso solo a giocare per il Psg nella prossima stagione. Io resto, ma in un anno può cambiare tutto. Pee di più in un club come questo!". Da vedere come reagirà il Psg a queste informazioni, mentre intanto è ripartita anche la telenovela Real Madrid-Mbappé.