Guardiola riceve un messaggio a sorpresa di Micheal Jordan: "Goditi la pensione". E Pep risponde...

Durante l'evento organizzato dal Manchester City per salutare Pep Guardiola , Michael Jordan ha dedicato un messaggio all'allenatore spagnolo. Come riportato da Olè, dopo la parata per le vie di Manchester , alla presenza di 19 mila persone all'interno della Co-op Live Arena, è stato proiettato sul maxischermo dello stadio un messaggio del sei volte campione NBA all'allenatore che ha vinto tre Champions League : "Ehi Pep, sono Michael Jordan. Volevo solo congratularmi con te per la tua incredibile carriera. Goditi la pensione". Jordan ha poi scherzato sul fatto che Guardiola avrebbe iniziato a giocare a golf. Uno degli hobby dell'ex giocatore dei Bulls: "Buona fortuna sul campo e che i tuoi colpi siano precisi. Congratulazioni".

Guardiola spiazzato dal saluto di Micheal Jordan: "Non sapevo mi conoscesse"

Una volta terminato il messaggio di Jordan, la telecamera è tornata su Guardiola, che non ha mai scorso di essere un grande ammiratore del fuoriclasse statunitense: "Non sapevo che mi conoscesse", ha commentato, visibilmente sorpreso ed emozionato, Guardiola. Guardiola lascia il City dopo un decennio da record alla guida della squadra, durante il quale ha conquistato 20 titoli. La cerimonia è stata organizzata anche per celebrare la doppietta FA Cup e Carabao Cup nonché le vittorie nella Women's Super League e nella FA Youth Cup.

Haaland saluto Guardiola: "Continueremo a lottare per vincere più trofei possibili"

Tanti gli ospiti d'eccezione tra cui Noel Gallagher e Vincent Kompany. Anche Erling Haaland è intervenuto sul palco dichiarando di essere determinato a garantire che il successo del City non si esaurisca con la partenza di Guardiola e di veterani di lunga data come Bernardo Silva e John Stones: "È stata una stagione altalenante, ma continueremo a impegnarci e a lottare per vincere i trofei più importanti possibili. È stato un piacere giocare con Bernardo e John, e ovviamente con Pep . È stato un percorso incredibile, ma dobbiamo continuare a impegnarci e a lottare anche senza di loro".

Guardiola saluta il City: "Non riesco a esprimere la mia gratitudine"

A conclusione della serata, è stato lo stesso Pep a tenere un discorso: "Grazie infinite per essere venuti qui stasera a salutarci. Ho sentito il legame con questo club fin dal primo minuto. Grazie infinite, non riesco a esprimere a parole la mia gratitudine. Porterò questo ricordo con me per il resto della mia vita".