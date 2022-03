"Lo United spera di nominare il nuovo tecnico entro la fine di aprile"

Il Manchester United spera di poter annunciare colui che allenerà la squadra la prossima stagione entro la fine del prossimo mese di aprile . Questo è quanto detto dal Daily Mail , secondo cui l'intenzione della dirigenza degli inglesi sarebbe quella di dare al prossimo tecnico tutto il tempo possibile per poter preparare bene la prossima annata, dopo le tante difficoltà avute in questi ultimi anni. I favoriti sarebbero Mauricio Pochettino , che ormai è prossimo a lasciare Parigi dopo la sconfitta e l'eliminazione dalla Champions patita per mano del Real Madrid , e l'allenatore dell' Ajax Erik Ten Hag .

Occhio a Tuchel e alla situazione del Chelsea

I Red Devils, però, potrebbero fare un tentativo anche per ingaggiare Tuchel, vista la non facile situazione che sta vivendo il Chelsea dopo le sanzioni inflitte dal governo inglese ad Abramovich. I Campioni d'Europa 2008 avrebbero, poi, avuto dei contatti anche con Carlo Ancelotti, anche se la pista risulterebbe alquanto complicata. Occhio anche allo stesso Rangnick, che parrebbe disposto a rimanere come capo allenatore anche per la prossima stagione. L'accordo attuale con il tecnico ex Lipsia prevede che, al termine del campionato, quest'ultimo passi dietro alla scrivania per i successivi due anni.