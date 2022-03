Cristiano Ronaldo clamoroso: "Il Manchester United gli fa perdere milioni"

Il grande ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non è proprio la favola che i tifosi si aspettavano. Dopo nove stagioni al Real Madrid e quattro alla Juve, il campione portoghese è tornato in estate al club che lo ha visto diventare una star internazionale ma senza trovare la chimica e il rendimento degli anni passati. Solo 18 gol per lui in questa stagione tra Premier League e Champions, a fronte di 32 presenze complessive con la maglia dei Red Devils. Non certo i numeri a cui CR7 ci ha abituato in carriera: per la prima volta dopo 12 anni, il cinque volte Pallone d'oro chiuderà la stagione senza alzare trofei con il club. Un flop clamoroso che ha conseguenze anche economiche non indifferenti e gli avrebbe anche fatto perdere milioni.