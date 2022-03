Ronaldo, zero tituli dopo 12 anni: che flop al Manchester United

Ronaldo, zero tituli dopo 12 anni

Cristiano Ronaldo non conquisterà nessun trofeo in questa stagione: non accadeva da 12 anni. L'attaccante portoghese, passato in estate dalla Juve ai Red Devils, a marzo per la prima volta dopo dodici anni sa già che chiuderà l'annata senza alzare trofei con il club. Per il terzo anno consecutivo, inoltre, Ronaldo esce dalla Champions League prima dei quarti di finale: ha rimediato infatti tre eliminazioni di fila agli ottavi, due con la Juve e una con lo United.