"Lingard, non solo Milan e Juventus: lo segue anche il Psg"

L'attaccante del Manchester United e dell'Inghilterra Jesse Lingard sarebbe finito nel mirino del ds del Psg Leonardo. Il giocatore, infatti, è in scadenza di contratto e non parrebbe avere alcuna intenzione di rinnovare. Ma i neocampioni di Francia non sarebbero gli unici a essere sulle tracce del calciatore dei Red Devils: su di lui, infatti, ci sarebbe il forte interesse di Milan e Juventus, oltre che del Newcastle. Con due di questi quattro club le trattative sarebbero già in fase avanzata.