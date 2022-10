Cristiano Ronaldo, la reazione al flop e l'incredibile motivo per cui non ha giocato

Clamorosa sconfitta per lo United , che ha perso il derby di Manchester sotto i colpi di Foden e Haaland , autori di una tripletta a testa e protagonisti assoluti del match. Chi la partita l'ha potuta solo guardare dalla panchina è Cristiano Ronaldo , tenuto ai box da Erik Ten Hag e immagine della disfatta dei Red Devils . Nonostante non sia nemmeno entrato in campo, le telecamere non hanno mancato di inquadrare in ogni momento il campione portoghese, catturando la sua reazione disperata.

Ronaldo disperato in panchina al derby di Manchester

Non è un periodo particolarmente sereno per Ronaldo, sotto attacco in Portogallo come in Inghilterra. L'ex Juve ha sfogato la sua frustrazione in panchina durante il derby di Manchester: testa tra le mani a ogni gol del City, CR7 è l'immagine della disperazione. "La sua faccia dice tutto", ha commentato Gary Neville alla tv britannica. Ronaldo è stato titolare solo una volta in Premier League in questa stagione: la sconfitta per 4-0 contro il Brentford mentre ha giocato otto volte in tutte le competizioni segnando un solo gol, su rigore contro lo Sheriff Tiraspol in Europa League. Alla domanda sul motivo per cui non ha fatto entrare il cinque volte Pallone d'Oro, Ten Hag ha spiegato che era "per rispetto della sua grande carriera". Oltre il danno la beffa: con i tre gol rifilati al Manchester United, Haaland ha ora lo stesso numero di triplette di Cristiano Ronaldo in Premier (3).