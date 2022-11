Ronaldo e l'addio allo United: il clamoroso gesto già visto ai tempi della Juve

Cristiano Ronaldo non tornerà a vestire la maglia del Manchester United. L'addio è stato ufficializzato con un comunicato della società inglese dopo l'intervista bomba rilasciata a Piers Morgan in cui il portoghese ha sparato a zero su club ma anche allenatore e compagni. Un divorzio difficile che sta già però entrando nel vivo: un clamoroso gesto, come svelato dalla stampa britannica e visto e già molto chiacchierato ai tempi della Juve, lo conferma.