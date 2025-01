Amorim su Garnacho: "Ha talento ma deve migliorare in un aspetto"

Il Napoli continua a trattare con l'entourage di Garnacho e con il Manchester United per far abbassare la valutazione economica del cartellino dell'attaccante argentino. L'allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim , ha parlato dell'oggeto del desiderio degli azzuri, per sostituire Kvaratskhelia , nel corso della conferenza stampa prima della gara di Premier League contro il Southampton (ore 21).

Amorim: "Garnacho deve giocare meglio dentro al campo"

Amorim ha spiegato: "Garnacho ha talento, è chiaro, ma deve imparare a giocare in una posizione diversa. Deve giocare meglio dentro al campo. Sta migliorando in fase di recupero senza palla, ma così facendo a volte non è nel posto giusto per ripartire con le transizioni, come in passato. Io preferisco difendere e poi costruire con tutta la squadra per raggiungere la porta avversaria. Ma in allenamento sta migliorando. Nell'ultima è partito da titolare, vedremo per la prossima".