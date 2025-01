Napoli-Garnacho, il Manchester United è un osso duro: la strategia di Manna

Kvara è già lontano, è il recente passato. E l’operazione per Alejandro Garnacho procede, lentamente, facendo lo slalom tra una serie di ostacoli di carattere economico che per il momento stanno rallentando notevolmente l’azione. Il principale: la distanza dalla richiesta del Manchester United . I Red Devils, con un colpo di coda, hanno sapientemente seminato un po’ di dubbi in merito alla valutazione dell’esterno argentino, 20 anni e le radici nell’Academy a Old Trafford: un elemento che in questa storia risulterà decisivo, considerando che il profitto per la sua cessione sarebbe netto per le regole inglesi e il club, alle prese con la morsa del Fairplay finanziario , potrebbero respirare aria a pieni polmoni. Lo United, dunque, ha tutta l’intenzione di approfittare, di capitalizzare al massimo. Le notizie circolate sin dalla scorsa settimana, raccontano di una super o iper richiesta: 60 milioni di pounds , ovvero più o meno 71 milioni di euro . Negli ambienti del mercato, però, si dice che la reale valutazione si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. Ma ciò non toglie che la distanza resti, per carità: non sono mica un soffio di monete.

Napoli, Garnacho è la prima scelta

Il ds Manna ha già incontrato gli agenti del giocatore a Barcellona martedì ed è in contatto costante con gli intermediari dell’operazione, molto radicati nel Regno Unito e non solo. Poi, s’è spostato a Milano. E da lì ha continuato a tessere la tela. L’apertura di Garnacho c’è. E c’è anche la possibilità di chiudere l’accordo: Alejandro guadagna più o meno 1,5 milioni netti fino al 2028 e al Napoli arriverebbe a percepire più del doppio tra base fissa e bonus. Conte lo ha individuato come prima scelta per il dopo Kvara. E attende.

Operazione in salita per Zhegrova

Nel frattempo, ieri dalla Francia sono arrivate due notizie: la prima riguarda l’accordo del Napoli con Edon Zhegrova, 25 anni, esterno del Lilla; la seconda, invece, la chiusura totale del presidente del club francese, Olivier Letang. «La mia posizione è molto chiara e non è cambiata: rimarranno tutti i giocatori che per noi sono importanti, come Edon. Ripartiamo tutti insieme per un’avventura umana e nessuno lascerà la nave prima della fine della stagione».

Napoli, per l’attacco c’è Ndoye

Riavviati e vivi, invece, i contatti con il Bologna per Dan Assane Ndoye, 24 anni, esterno svizzero che ieri ha giocato dal primo minuto contro l’Inter a San Siro. A sinistra. Il Napoli ha provato a inserire Cyril Ngonge nell’operazione - accostato anche alla Lazio - mentre il club rossoblù lo lascia partire esclusivamente al cospetto di un’offerta ritenuta adeguata. Cash e null’altro. Per il momento c’è un mix di ostacoli: distanza economica e resistenza bolognese per esigenze tecniche. Che poi, beh, vanno un po’ di pari passo. Ma non è finita: sviluppi dietro l’angolo.

Rensch, il Napoli tenta il sorpasso

Occhi sull’olandese dell’Ajax, Devyne Rensch, 21 anni. Un terzino che può giocare centrale e anche mediano. Un jolly. La Roma è avanti, ma l’offerta è bassa, non arriva a 4 milioni. Lui è valutato 7. Napoli e OM sono in agguato.