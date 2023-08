Fabinho non ci crede: il regalo che gli fa un tifoso è da far girare la testa

Occhi ancora puntati sulla nuova stagione della Saudi Pro League , con le prime partite e altri acquisti clamorosi dall'Europa . Tra questi c'è anche quello di Fabinho , diventato di recente un nuovo giocatore dell' Al-Ittihad dopo l'offerta da 47 milioni di euro al Liverpool e di 15 milioni a stagione come stipendio . Il brasiliano, che ha raggiunto Benzema e Kanté , è il protagonista di un video diventato virale sul web , in cui si vede la sua reazione al regalo da parte di un tifoso.

Fabinho rimane incredulo: il regalo di un fan lo spiazza

Fabinho ha fatto il suo debutto ufficiale con l'Al-Ittihad nella vittoria per 3-0 contro l’Al Raed nella Saudi League. Una buona prestazione da parte del centrocampista, che per un tifoso fuori dallo stadio meritava un premio. Nel video si vede infatti il tifoso regalare a Fabinho un Rolex Daytona, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe un valore di circa 40mila euro, come premio per il suo buon debutto. Lo stesso Fabinho è rimasto spiazzato dal regalo, rimanendo incredulo mentre il tifoso gli legava l'orologio al braccio. Talmente incredulo che lo ha fatto cadere a terra, fortunatamente senza danni, allontanandosi ancora con un'espressione sorpresa.