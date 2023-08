Il mercato degli arabi: ecco quanto hanno già speso. La cifra è da record

INVIATO A RIYAD - Gli arabi hanno un piano: diventare la nuova superpotenza del calcio mondiale. Per applicarlo hanno messo a sistema una serie di investimenti fuori da ogni parametro europeo, figli della disponibilità pressoché illimitata del Public Investment Fund (Pif), fondo sovrano governativo che entro il 2025 raggiungerà i 900 miliardi di portafoglio. In questa sessione di calciomercato le due big di Riyad, l'Al-Hilal e l'Al-Nassr, le due regine di Gedda, l'Al-Ahli e l'Al-Ittihad e le altre 14 formazioni del campionato hanno già speso in totale 1 miliardo tra cartellini dei calciatori e stipendi. La politica delle società, qui, è convincere i migliori calciatori del pianeta a trasferirsi in Arabia Saudita, meglio se vicini alla scadenza del contratto per proporre loro offerte impossibili da rifiutare.