Saudi Pro League: i piani e programmi

L' Arabia Saudita si prepara a sfidare l' egemonia europea sul calcio . Numerosi campioni e stelle hanno scelto di sposare il progetto della Saudi Pro League , che sta per avere l'edizione più rivoluzionaria e seguita della sua storia. Non solo acquisti faraonici : il campionato arabo vuole evitare la fine della Chinese Super League , in auge durante il 2010 ma poi fallita. Per questo motivo la Lega saudita sta lavorando su numerosi progetti per il futuro .

Lega saudita, i progetti futuri

L'Arabia Saudita sta lavorando per ridurre la sua dipendenza dal petrolio, espandendosi anche in altre economie. Tra queste anche lo sport e principalmente il calcio, che si sta rinforzando grazie ai faraonici investimenti del PIF e del suo patrimonio da 600 miliardi di euro. Il Fondo di Investimento si concentra su quattro squadre (Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad e Al Nassr), mantenendo quindi il controllo sul campionato e aumentando progressivamente l'attenzione mediatica. Non solo: si lavora con diritti tv e social per promuovere messaggi positivi sull'Arabia Saudita. E questo è solo un antipasto del futuro, nel quale il PIF vorrebbe attirare investitori privati per le altre squadre del campionato e renderlo così più competitivo.

Talenti locali

La Saudi Pro League si è rinforzata notevolmente con gli acquisti dall'Europa, visto il livello non competitivo dei giocatori del paese. Il campionato arabo, però, vuole lavorare anche su questo aspetto, realizzando un sistema per sviluppare i propri talenti. Sono state inserite, infatti, numerose regole per un maggior sviluppo dei giovani. C'è il passaggio da 18 a 16 anni per l'età minima per scendere in campo. Più spazio nelle rose, che dovranno essere da 25 giocatori, più altri 10 giocatori sotto i 21 anni. Poi arriverà nelle prossime stagioni la regola, che imporrà ad ogni squadra di avere almeno 4 giocatori cresciuti nel vivaio di club sauditi e almeno 4 cresciuti nel proprio vivaio.