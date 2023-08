Mercato Saudi Pro League, tutti gli acquisti

Da Benzema a Milinkovic-Savic , passando per Firmino e Brozovic : sono tante le stelle che attireranno l'attenzione sulla nuova stagione della Saudi Pro League . Una vera e propria rivoluzione di mercato, che ha portato al campionato arabo tanti campioni e promesse dell'Europa . Ecco tutti gli acquisti dei club, tra spese folli e stipendi da capogiro .

Pro League Saudita, Karim Benzema

Ad aprire la rivoluzione del campionato saudita è stato proprio Karim Benzema, tra i primi acquisti della sessione. Il francese ha lasciato il Real Madrid da parametro zero, approdando all'Al-Ittihad che gli ha offerto un triennale faraonico: Benzema guadagnerà 100 milioni a stagione fino al 2026.

Pro League Saudita, N'Golo Kanté

N'Golo Kanté ha raggiunto Benzema all'Al-Ittihad, formando una coppia tutta francese nel club saudita. Il centrocampista ha lasciato il Chelsea da parametro zero, accettando un'offerta da 25 milioni a stagione per quattro anni.

Pro League Saudita, Marcelo Brozovic

Una trattativa complicata e fatta di numerosi tira e molla, ma alla fine Marcelo Brozovic ha lasciato l'Inter per unirsi all'Al-Nassr. Il centrocampista croato ha lasciato il club nerazzurro dopo 8 stagioni per un 18 milioni di euro. In Arabia, dove giocherà insieme a Cristiano Ronaldo, Brozovic guadagnerà 100 milioni in tre anni.



Pro League Saudita, Sergej Milinkovi?-Savi?

Altro giocatore dalla Serie A, si tratta di Sergej Milinkovi?-Savi? che ha lasciato la Lazio dopo 8 stagioni. Il centrocampista, conteso da tante squadre ma che alla fine ha scelto l'Arabia Saudita, ha portato 40 milioni nelle casse del club biancoceleste. Per Milinkovic un contratto con l'Al-Hilal da 20 milioni all’anno per 3 anni (totale di 60 al netto dei bonus).

Pro League Saudita, Kalidou Koulibaly

Giocherà insieme a Milinkovic Kalidou Koulibaly, che ha scelto l'Al-Hilal dopo il Chelsea. Al club londinese 23 milioni di euro, mentre per l'ex Napoli un contratto fino al 2026 da 30 milioni a stagione.

Pro League Saudita, Ruben Neves

Ad anticipare Milinkovic e Koulibaly è stato Ruben Neves, primo acquisto dell'Al-Hilal in questa sessione di mercato. 55 milioni di euro al Wolverhampton mentre il portoghese guadagnerà 25 milioni a stagione fino al 2026.

Pro League Saudita, Seko Fofana

L'Al-Nassr si è rinforzato con un ex Serie A. Si tratta di Seko Fofana, con un passato all'Udinese, che ha raggiunto l'Arabia Saudita dopo che il Lens ha accettato l'offerta da 25 milioni. Per il giocatore 15 milioni a stagione.

Pro League Saudita, Alex Telles

Dopo aver vinto l'Europa League con il Siviglia, dove era in prestito, Alex Telles ha lasciato il Manchester United per unirsi all'Al-Nassr. Solo 4 milioni ai Red Devils, mentre il giocatore guadagnerà 7 milioni a stagione fino al 2025.

Pro League Saudita, Sadio Mané

Uno dei colpi più a sorpresa di questa sessione: dopo una sola stagione Sadio Mané ha lasciato il Bayern Monaco. Il senegalese ha raggiunto Cristiano Ronaldo e Brozovic all'Al-Nassr. Circa 40 milioni di euro ai bavaresi, mentre per Mané un contratto da cinque anni a 30 milioni a stagione.

Pro League Saudita, Fabinho

Presentazione decisamente particolare per l'arrivo di Fabinho all'Al-Ittihad. Dopo una lunga trattativa il centrocampista ha lasciato il Liverpool: a convincerlo un triennale da 15 milioni a stagione.

Pro League Saudita, Jordan Henderson

Altro giocatore che ha lasciato il Liverpool per l'Arabia Saudita è Jordan Henderson. Dopo 12 stagioni e la fascia da capitano con i Reds, il centrocampista si è trasferito all'Al-Ettifaq dove ha ritrovato Steven Gerrard. Per l'ingese un triennale da 30 milioni.

Pro League Saudita, Roberto Firmino

Ancora un giocatore dal Liverpool. Stavolta si tratta di Roberto Firmino, rimasto svincolato dopo 8 stagioni con i Reds. Alla fine ha accettato la proposta da 20 milioni fino al 2026 dell'Al-Ahli.

Pro League Saudita, Edouard Mendy

Sempre dalla Premier League, arriva in Arabia Saudita anche Edouard Mendy. Il portiere senegalese lascia il Chelsea, che incassa 18 milioni dalla cessione, per un contratto da 12 milioni a stagione fino al 2027 con l'Al-Ahli.

Pro League Saudita, Malcom

Dopo essere stato vicinissimo alla Roma qualche anno fa, Malcom saluta l'Europa e si unisce all'Al-Hilal con un contratto da 18 milioni a stagione fino al 2027. Operazione importante per lo Zenit, che incassa ben 60 milioni di euro con la sua cessione.

Pro League Saudita, Riyad Mahrez

Riyad Mahrez lascia il Manchester City dopo il trionfo in Champions League. Ad accoglierlo l'Al-Ahli con un contratto da 30 milioni per tre anni. I Citizens lo hanno lasciato partire per una cifra intorno ai 35 milioni.

Pro League Saudita, Saint-Maximin

Tridente d'attacco da sogno per l'Al-Ahli, che dopo Firmino e Mahrez ha acquistato anche Saint-Maximin. Per il giocatore 12 milioni annui fino al 2026, per il Newcastle circa 25 milioni di euro.