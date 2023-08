Ansia Benzema: l'Al-Ittihad vince ancora ma il francese esce per infortunio

ROMA - Quarta vittoria di fila e vetta della classifica a punteggio pieno per l'Al-Ittihad che però perde per infortunio la sua stella Karim Benzema . Il centravanti arrivato dal Real Madrid è infatti uscito per un problema muscolare a pochi minuti dal riposo, con il risultato ancora in parità, nel match vinto 3-0 in casa dell'Al Wehda. A sostituire il francese Jota , che dopo il vantaggio siglato da Romarinho (63') ha firmato il raddoppio al 67', con il definitivo tris poi calato da Coronado (73').

Al-Hilal in scioltezza senza Milinkovic e Neymar

In uno degli altri match della quarta giornata è arrivato il successo anche per l'Al-Hilal, che senza l'ex laziale Milinkovic-Savic (squalificato dopo il rosso rimediato per la testata a un avversario) e ancora orfano di Neymar (appena arrivato dal Psg ma ai box per infortunio) ha regolato tra le mura amiche l'Al-Ittifaq allenato da Steven Gerrard. A regalare il 2-0 alla squadra di Jorge Jesus (che ha schierato titolare l'ex napoletano Koulibaly) le reti siglate nel primo tempo da Malcom (24') e Al Dawsari (41'). Con questa vittoria l'Al-Hilal sale a quota 10 punti, a -2 dalla vetta.

Vittorie casalinghe per Al-Raed e Abha

Festa anche per l'Al-Raed, che dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate trova la prima gioia contro l'Al-Riyadh: 3-0 casalingo con i gol firmati da Fouzair (18' e 45+2') e Sayoud (68'). Successo casalingo poi per l'Abha dell'ex portiere milanista Tatarusanu, che supera 2-1 l'Al-Feiha e sale a quota 6 punti scavalcandolo in classifica (a +1): dopo le reti del camerunense Toko Ekambi (36') e dell'eritreo Jaber (63') non basta agli ospiti il rigore trasformato nel finale dallo zambiano Sakala (87') per evitare il primo ko in campionato.

