Ronaldo infuriato nel derby: dice all'arbitro che è stato pagato

Ronaldo si allontana dalla vetta della classifica. Con il suo Al-Nassr , CR7 ha perso il derby contro l'Al-Hilal, e la corsa al titolo si fa più difficile . Una partita nervoso per lui: prima per i tifosi avversari che inneggiavano a Messi (questa la sua reazione), poi per un gol magnifico annullato però per un fuorigioco dubbio. Frustrazione che è sfociata in un gesto pesante verso l'arbitro.

Ronaldo shock: il gesto contro l'arbitro

Ricostruendo il fatto, avvenuto all'80esimo con l'Al-Nassr sotto 1-0, Ronaldo subisce un intervento scomposto, ma il direttore di gara Roldán non concede il fallo. In risposta, CR7, mentre si rialzava, ha fatto il gesto dei soldi, come per dire all'arbitro che è stato pagato. In antitesi con quello successo pochi giorni prima, con Ronaldo che nella partita contro il Persepolis è andato dal direttore di gara per informarlo che il rigore che aveva assegnato all'Al-Nassr dopo un intervento su di lui non era corretto.