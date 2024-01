Segna ed esulta come Ronaldo davanti a Messi: cosa è successo in Al Hilal-Inter Miami

In Arabia Saudita va in scena la sfida amichevole tra Al-Hilal e Inter Miami, match organizzato in occasione della Riyad Season. Evento che continuerà con la grande sfida, soprannominata The Last Dance, tra l'Al-Nassr di Ronaldo e proprio gli statunitensi di Messi. L'ennesimo atto di una rivalità decennale che però ha già avuto un'anticipazione proprio nella partita contro Milinkovic Savic e compagni.