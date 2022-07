Suarez torna in Uruguay: firmato pre-accordo con il Nacional

Luis Suarez riparte da dove si è formato calcisticamente parlando, ossia dal suo Uruguay. Chiusa l'esperienza con l' Atletico Madrid , l'attaccante classe 1987 ha firmato infatti un pre-accordo con il Nacional di Montevideo , come ha annunciato lui stesso pubblicando un video sui suoi canali social. Nel 2005-2006 proprio da qui partì per approdare in Europa.

Suarez: “Per me era impossibile dire di no”

Lo scorso 30 giugno Suarez ha chiuso l'avventura in Europa con l'Atletico Madrid. Oggi ha praticamente trovato squadra: “Ho firmato un pre-accordo con il Nacional. Per me era impossibile dire di no a questa opportunità. Spero che i dettagli vengano sistemati presto per raggiungere l'accordo definitivo”.