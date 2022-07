Diretta Juve-Barcellona ore 2.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DALLAS (STATI UNITI D'AMERICA) - Alle 2.30 italiane la Juve affronta a Dallas il Barcellona nel secondo match amichevole della tournée estiva in America. I bianconeri dovranno fare a meno di Paul Pogba, costretto a finire sotto i ferri a causa della lesione al menisco. Una brutta notizia per Massimiliano Allegri e i tifosi della Vecchia Signora che dovranno attendere un po' prima di rivederlo in campo. Tornando appunto al rettangolo verde, Di Maria e compagni nel primo impegno hanno battuto 2-0 i messicani del Deportivo Guadalajara grazie alle reti di Da Graca e Compagnon. Stanotte, però, si alzerà l'asticella, anche perché i blaugrana di Xavi sono già in ottima forma e sono reduci dalla vittoria di misura contro il Real Madrid, con l'ex Leeds Raphinha che con un gran sinistro ha già deciso il suo primo Clasico. Dopo il Barça, la Juve affronterà nell'ultima amichevole americana proprio i Blancos, a Los Angeles alle 4 italiane della notte tra il 30 e il 31 luglio.