Argentina a Miami, l'abbraccio di Higuain a Messi e Dybala

Gli ultimi test della formazione del ct Scaloni , che prima del debutto in Qatar il 22 novembre contro l’Arabia Saudita disputerà solo un’altra partita, il 16 novembre contro gli Emirati Arabi già nel paese che ospiterà il Mondiale, si sono quindi svolti negli Stati Uniti, visto che il match contro Honduras si è svolto al Sun Life di Miami. Gli eventi hanno quindi fornito l’opportunità per una simpatica rimpatriata in Florida presso il campo di allenamento dell’ Inter Miami , dove milita uno degli attaccanti più illustri del passato recente della Seleccion, Gonzalo Higuain .

Higuain, rimpatriata con gli ex compagni di nazionale a Miami

Il Pipita non si è allora fatto sfuggire l’occasione per un bel selfie con Leo Messi, prontamente pubblicato sul proprio profilo Instagram oltre che su quello dello stesso Inter Miami. "Higuaín y los chicos de la selección!" La didascalia alla foto che ritrae l’ex attaccante di Napoli e Juventus sorridente e abbracciato alla Pulce, compagno di tante partite in nazionale, purtroppo per il Pipita non vincenti, dalla finale di Brasile 2014 che ha visto la Seleccion soccombere alla Germania fino alle due finali di Coppa America perse contro il Cile nel 2015 e nel 2016. In un altro post Higuain ha poi pubblicato un video sull'incontro con gli altri giocatori della nazionale, da De Paul a Paredes, fino a Di Maria e Dybala, compagno per tre anni alla Juve, al quale il Pipita ha dedicato un abbraccio particolare.