È l'Argentina di Lautaro: i numeri da top player del Toro con la Selección

Qatar 2022, l'Argentina scalda i motori con Martinez e Messi

Al Sun Life Stadium di Miami la Selección di Lionel Scaloni ha rifilato tre gol ai centroamericani e a brillare sono stati Lautaro Martinez, autore della prima rete al 16’, e Lionel Messi, che ha rimpinguato con una doppietta il proprio bottino in nazionale che lo vede già miglior marcatore di sempre per distacco a quota 88 reti. L’Argentina, che prima del debutto in Qatar, fissato per il 22 novembre contro l’Arabia Saudita, ha fissato un’altra amichevole, già in territorio qatariota, il 16 contro gli Emirati Arabi, tornerà in campo anche il 28 settembre contro la Giamaica. In quell’occasione Scaloni potrebbe affidarsi al turnover, puntando magari sui giocatori rimasti in panchina contro Honduras, tra i quali Angel Di Maria.