Europei femminili, poker di Germania e Spagna all'esordio

LONDRA (Regno Unito) - La Germania centra i primi tre punti del suo Campionato Europeo battendo la Danimarca nel match di cartello del terzo giorno della manifestazione britannica: le otto volte vincitrici della manifestazione continentale (il cui dominio è stato interrotto solo dall'Olanda nella scorsa edizione) superano 4-0 le vice-campionesse della competizione nella prima giornata del gruppo B. Al 21' di Magull, centrocampista del Bayern Monaco, approfitta di un grossolano errore di Pedersen in disimpegno difensivo e batte Christensen con un un destro preciso, portando in vantaggio le tedesche. Nel secondo tempo la nazionale della juventina Junge-Pedersen (titolare per 90') e della milanista Thrige (in panchina) subisce il secondo gol al 56', quando su azione di calcio d'angolo Schuller sfrutta un'uscita a vuoto di Christensen e mette in rete di testa il raddoppio. . Al 73' l'arbitro annulla per fuorigioco il tris di Uth, ma al 78' il 3-0 arriva ugualmente grazie a Lattwein che sfrutta al meglio una torre di Oberdorf e mette in rete da pochi passi. All'87' arriva anche il gol di Popp, che finalizza di testa un preciso cross di Lohmann sul secondo palo e chiude il match.