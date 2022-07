Europei femminili, pareggi per Svezia e Portogallo

SHEFFIELD (Inghilterra) - È la giornata del Gruppo C degli Europei femminili 2022 che non ha visto vittorie. A Bramall Lane finisce 1-1 tra Olanda e Svezia: Jonna Andersson apre le marcature al 35' ma al 52' pareggio dei Paesi Bassi con un bel tiro da dentro l'area da parte di Jill Roord. Nel match inaugurale del Gruppo C Svizzera e Portogallo pareggiano 2-2 al termine di un match ricco di emozioni. Sul prato del Leigh Sports Village di Leigh, le elvetiche chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti al pronti e via di Sow (2') e Kiwic (5'). Nella ripresa, le lusitane prima accorciano con Gomes (59') e poi impattano con Silva (65').