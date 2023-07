Emozione Girelli: l'esultanza dopo il gol e la reazione di Bertolini

Sono stati momenti di forti emozioni quelli vissuti dalle protagoniste dell'Italia che ha battuto l'Argentina 1-0 al debutto nel Mondiale femminile in Australia e Nuova Zelanda . La rete decisiva, a pochi minuti dal triplice fischio, è stata realizzata dalla bianconera Cristiana Girelli , entrata in campo da appena pochi minuti. Un bel colpo di testa con una traiettoria imprendibile per il portiere avversario.

La reazione del ct Bertolini al gol di Girelli

L'esultanza è stata da brividi: tutte le compagne l'hanno rincorsa travolgendola col proprio entusiasmo mentre in panchina il ct Milena Bertolini quasi scoppiava a piangere portandosi le mani sul volto e poi sui capelli. Gioia incontenibile per tutti. Queste le parole a fine gara del ct: "Siamo molto felici, sappiamo come sia importante iniziare bene e sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, come poi effettivamente è stato visto che è stata in equilibrio fino all'ultimo. Alla fine abbiamo meritato la vittoria. La mossa Girelli? Cristiana è un valore aggiunto di questa squadra. Un capitano. C'è sempre. Quando entra sa cosa fare e lo sa fare benissimo".