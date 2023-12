Diretta Italia-Svizzera Femminile 3-0: segui la partita LIVE di Nations League

PARMA - L'Italia Femminile di Soncin affronta al Tardini di Parma la Svizzera nell'ultima giornata del girone di Nations League per chiudere al secondo posto e per avere una migliore posizione nel ranking e un girone più morbido in vista delle qualificazioni a Euro 2025. Bisogna vincere e sperare che la Svezia (avanti negli scontri diretti rispetto all'Italia) non batta la Spagna, già certa del primo posto che vale l'accesso alle Final Four.