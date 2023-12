Diretta Psg-Roma femminile, segui LIVE la partita di Champions League

21:21

18' - Psg pericoloso

Prima occasione per il Paris Saint Germain: Martens si libera e dall'alteza del dischetto calcia con il destro: Ceasar salva in corner.

21:17

15' - Punizione di Giugliano

Calcio di punizione battuto da Giugliano, che ci prova dalla distanza: la palla sfiora la traversa.

21:09

6' - Roma pericolosa

Buona partenza della Roma, che crea una nuova occasione: cross tagliato di Di Guglielmo e intervento del portiere del Psg Kiedrzyenek, che anticipa Giugliano.

21:06

4' - Ci prova Kumagai

Calcio di punizione di Giugliano: cross in mezzo per Kumagai, che stacca di testa; la palla (deviata) si perde sopra la traversa.

21:02

1' - Inizia Psg-Roma

Si parte: calcio d'inizio battuto dal Paris Saint Germain.

21:01

Tutto pronto per l'inizio della gara

E' tutto pronto per il via di Psg-Roma: squadre in campo

20:53

Il Bayern Monaco pareggia con l'Ajax

Finisce 1-1 la sfida tra Bayern Monaco e Ajax, le due squadre che fanno parte del girone delle giallorosse. In caso di successo contro il Psg, la Roma volerebbe in testa.

20:31

Champions, il girone della Roma

La Roma femminile di mister Spugna arriva alla sfida di Parigi ancora imbattuta: 4 i punti in classifica delle giallorosse, uno in meno del Bayern.

20:15

Psg-Roma, le formazioni ufficiali

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Kledrzynek; Le Guilly, De Almeida, Cacciare, Karchaoui; Albert, Samoura, Geyoro; Martore, Katoto, Chawinga. Allenatore: Precheur.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Aigbogun, Minami, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Feiersinger; Viens, Giacinti, Haavi.

A disposizione: Korpela, Ohrstrom, Valdezate, Bartoli, Serturini, Ciccotti, Glionna, Greggi, Tomaselli, Kramzar, Pellegrino Cimò.

Allenatore: Alessandro Spugna

Arbitro: Demetrescu.

20:00

Psg-Roma, come vederla in tv e streaming

Ecco tutte le info per poter seguire la gara tra il Paris Saint Germain e la Roma, terza giornata della fase a gironi della Champions League femminile (LEGGI TUTTO)