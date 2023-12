Diretta Roma-Psg Champions femminile 0-0: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - La Roma Femminile gioca al Tre Fontane contro il Psg nella quarta giornata del girone di Champions League . C'è da vendicare il 2-1 di Parigi per restare al primo o al secondo posto in classifica. E' l'ultima sfida del 2024 per Bartoli e compagne. Segui la diretta .

18:46

1' - Si comincia!

Inizia la sfida tra Roma e Psg femminile!

18:42

Roma e Psg in campo

Le squadre rientrano in campo: ora l'inno della Champions League e poi inizierà la sfida.

18:30

Le squadre tornano negli spogliatoi

Termina il riscaldamento pre-partita: manca un quarto d'ora all'inizio della sfida.

18:24

Roma, il precedente con il Psg

18:14

Roma-Psg, in corso il riscaldamento

Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

18:05

Psg Femminile, la formazione ufficiale

PSG (4-3-3): Kledrzynek; Le Guilly, Hunt, De Almeida, Karchaoui; Groene, Samoura, Geyoro; Baltimore, Katoto, Chawinga.

18:02

Roma Femminile, la formazione ufficiale

ROMA (3-5-2): Ceasar; Minami, Linari, Di Guglielmo; Aigbogun, Greggi, Kumagai, Giugliano, Serturini; Viens, Giacinti.

17:55

Roma Femminile, l'incredibile stagione

La squadra di Spugna ha vinto tutte le partite di campionato ed è prima in Serie A a punteggio pieno con 6 punti di vantaggio sulla Juventus, la rivale di sempre. In Champions: un pareggio (1-1 a Monaco), una vittoria (3-0 all'Ajax) e una sconfitta (2-1 a Parigi). Al momento la Roma Femminile è seconda e sarebbe quindi qualificata ai quarti di finale come l'anno scorso, quando poi l'avventura si fermò al Camp Nou di Barcellona.

17:50

Roma-Psg, Viens più Giacinti

Davanti si scalda il tandem pesante composto da Giacinti e Viens. La canadese ci crede e ieri in conferenza stampa ha detto: "Dobbiamo imporre il nostro gioco fin dall’inizio".

17:47

Roma-Psg, atteso il sold out

Si viaggia verso il sold out per Roma-Psg di Champions femminile: attesi 2800 tifosi (il massimo consentito) al Tre Fontane per la super sfida europea.

17:43

Roma-Psg ma anche Ajax-Bayern Monaco

In contemporanea (ore 18.45) a Roma-Psg si gioca Ajax-Bayern Monaco ad Amsterdam. Una settimana fa le olandesi hanno fermato le tedesche sull'1-1.

17:41

Champions Femminile, il girone della Roma

Classifica gruppo C di Champions Femminile dopo tre giornate: Bayern Monaco 5 punti, Roma 4 punti, Ajax 4 punti, Psg 3 punti.

17:38

Roma-Psg in tv: start alle ore 18.45

La partita di Champions League femminile tra Roma e Psg si può seguire su Dazn e sul canale YouTube di Dazn gratis. Calcio d'inizio alle ore 18.45.

17:35

Haavi, la grande assente

Non ci sarà la novergese nell'undici giallorosso a causa di un problema all'anca. Spugna, quindi, dovrebbe optare per un assetto più difensivo: retroguardia a tre e centrocampo a cinque con Di Guglielmo e Aigbogun sulle fasce. Un po' come il 3-5-2 della Roma di Mourinho.

17:32

Roma Femminile, nuovo sponsor

Stasera sulla maglia di Bartoli e compagne farà il suo esordio lo sponsor IBSA. Si tratta di un'azienda farmaceutica multinazionale che ha deciso di investire sul calcio femminile scegliendo la Roma. L'accordo ufficializzato ieri vale fino al termine della stagione.

17:30

Roma-Psg, la probabile di Spugna

Roma (3-5-2): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami; Di Guglielmo, Feiersinger, Kumagai, Giugliano, Aigbogun; Viens, Giacinti. All.: Spugna.

Stadio Tre Fontane, Roma