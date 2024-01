Diretta Roma-Bayern Monaco femminile 1-0: segui la partita di Champions LIVE

La quinta giornata dei gironi della Champions League Femminile mette di fronte la Roma e il Bayern Monaco , sfida decisiva per il girone C. Palla al centro alle ore 18.45.

19:33

Fine primo tempo: Roma avanti

Dopo un minuto di recupero, si chiude qui il primo tempo con la Roma avanti nel punteggio e in classifica sul Bayern: decisivo fin qui il gol di Giacinti al minuto 33. Nel Gruppo C con questa vittoria parziale la squadra giallorossa è avanti sui tedeschi di due punti.

19:32

45' Giallo anche per Viens

Secondo giallo del match, ancora per la Roma: ammonizione rimediata da Viens per un fallo a centrocampo.

19:29

42' Giallo a Giacinti per proteste

Primo giallo del match, lo rimedia Giacinti per proteste: chiara la richiesta del numero 9 della Roma di un fallo che l'arbitro non aveva sanzionato. Così dopo le proteste è arrivata l'ammonizione per l'attaccante giallorosso.

19:25

36' Roma pericolosa con Feiersinger

Roma ancora pericolosa, stavolta con un bel contropiede orchestrato sulla sinistra con il pallone di Giacinti che serve Feiersinger il cui cross diventa quasi un tiro ma termina comunque a lato.

19:22

33' Gol della Roma! Giacinti!

Ha segnato la Roma, gol di Giacinti: errore del Bayern in uscita, Giugliano recupera palla e serve Giacinti che tira di prima intenzione in area, scivolando la parabola col destro diventa un pallonetto imprendibile per il portiere. Vantaggio della Roma!

19:17

29' Ceasar salva la Roma

Occasione Bayern: risposta immediata degli ospiti col tentativo in area di Dallmann, parata stupenda di Ceasar che salva la Roma. Poi sulla respinta tiro del 10 del Bayern con pallone alto.

19:15

27' Grohs salva su Viens

Occasione Roma: bello spunto di Viens che avanza palla al piede, arriva al limite dell'area e calcia, tiro sporcato e provvidenziale la parata di Grohs.

19:12

23' Metà primo tempo senza reti

In archivio la prima metà di un primo tempo equilibrato con la Roma più pericolosa e propositiva ma il risultato è ancora fermo sullo zero a zero.

19:08

19' Primo affondo del Bayern

Bull riceve palla da destra, punta l'uomo e crossa: pallone potente al centro ma preda di nessuno. Primo tentativo potenziale per il Bayern, ma la Roma non ha avvertito pericoli. Si riparte.

19:04

16' Haavi sfiora il gol

Buona occasione per la Roma: recupero palla di Giacinti che serve subito Haavi che calcia da destra con pallone che sfiora il palo alla destra del portiere.

18:58

11' Possesso palla per la Roma

Nonostante l'avvio super con due azioni in un minuto, i ritmi si sono subito abbassati. La Roma prova a trovare varchi, il Bayern aspetta e non si scopre.

18:52

5' Roma, fitto giro palla

Fitto possesso palla per la formazione di casa mentre il pubblico si fa sentire. Grande entusiasmo per caricare la Roma che ha bisogno di una vittoria.

18:48

2' Roma subito pericolosa

Subito un'azione pericolosa per la Roma con il colpo di testa di Giacinti e l pronta riflessa da parte del portiere. Sul corner successivo ci prova Bartoli che però colpisce male: pallone sul fondo.

18:46

Si comincia

Partiti: comincia Roma-Bayern Monaco.

18:36

Le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Feiersinger; Viens, Giacinti, Haavi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Grohs; Gwinn, Viggosdottir, T. Hansen, Naschenweng; Zadrazil, Stanway; Dallmann, Harder, Bull; Schuller.

18:22

La classifica del Gruppo C

La Roma è ultima nel Gruppo C con quattro punti, ma è solo a -3 dall'Ajax primo. Il Bayern ha un punto in più dei giallorossi, per questo la gara di oggi ha un ruolo fondamentale in chiave classifica.

18:11

Roma reduce dal ko con l'Inter

La Roma sta attraversando un momento difficile dopo l'eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia contro il Napoli e la prima sconfitta stagionale in campionato contro l'Inter.

18:00

Roma, il cammino in Champions League

l cammino della Roma nella Champions League Femminile era iniziato alla grande: prima la vittoria in casa per 3-0 contro l'Ajax, poi il pareggio esterno proprio contro il Bayern Monaco conquistato nei minuti finali. Sembrava alla portata delle giallorosse il passaggio del turno, ma le due sconfitte consecutive entrambe contro il PSG hanno complicato le cose.