Roma Femminile, Bavagnoli fino al 2027. Rinnovo in scia De Rossi

ROMA - Betty Bavagnoli e la Roma vanno avanti insieme. La responsabile del settore femminile giallorosso, che ha la sede al Giulio Onesti, ha rinnovato il contrato fino al 2027 insieme al direttore sportivo Migliorati e al coordinatore Stgliano. La firma arriva a poche ore di distanza dalla possibile conquista del secondo scudetto di fila da parte della Roma Femminile , che oggi sfida la Fiorentina per chiudere il discorso titolo. Il rinnovo sarebbe arrivato a prescindere e ricorda in parte quello di Daniele De Rossi , annunciato prima della sfida di ritorno di Europa League contro il Milan.

Lina Souloukou e l'impegno nella Roma Femminile

“La famiglia Friedkin e la AS Roma sono liete e orgogliose di continuare a lavorare con Betty Bavagnoli. Non solo alla luce dei risultati ottenuti negli ultimi anni dalla nostra Prima Squadra e dalla Primavera, che sono sotto gli occhi di tutti, ma anche per la valorizzazione del patrimonio societario e l'evoluzione del movimento femminile all'interno della nostra comunità”, ha commentato la Ceo della Roma, Lina Souloukou, presente in tribuna durante Roma-Juve. Ancora: "La famiglia Friedkin ha sempre considerato il settore femminile uno degli elementi chiave nel processo di crescita del club. Grazie al costante e crescente impegno della proprietà, l'AS Roma ha saputo assumere una posizione di assoluto rilievo e di principale riferimento nel panorama calcistico italiano, avendo vinto Coppa Italia, Supercoppa, Scudetto e partecipato con onore alle ultime due edizioni della UEFA Women's Champions League. L’ambizione della nostra proprietà è non solo continuare ad avere successo, ma di crescere ancora di più nel calcio d’élite europeo".

Betty Bavagnoli dopo il rinnovo

"La fiducia e il sostegno che ho sempre ricevuto da parte della Proprietà sono l’espressione tangibile di questo rinnovo. Fin dal primo giorno a capo del dipartimento femminile ho condiviso con il Club una visione comune, quella di lavorare affinché la Roma potesse diventare protagonista in Italia e crescere a livello internazionale”, ha spiegato Betty Bavagnoli al sito ufficiale della Roma. “Ringrazio quindi dal profondo del cuore la famiglia Friedkin e la Ceo Lina Souloukou per avermi dato la possibilità di continuare questo viaggio e le persone che lavorano con me per il supporto e la professionalità che mostrano ogni giorno. In ultimo, un ringraziamento speciale ai nostri tifosi: abbiamo ancora affascinanti sfide da raggiungere insieme. Il contributo del nostro direttore sportivo Migliorati è stato fondamentale per la crescita della squadra. Ci unisce la stessa ambizione, quella di costruire una Roma sempre più competitiva”.